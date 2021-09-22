Проект «100 новых учебников» раскрыл новые отрасли на казахском языке - Госсекретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект «100 новых учебников» раскрыл новые отрасли на казахском языке, которые ранее не развивались. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря этому проекту, мы открыли ряд совершенно новых отраслей, которые не развивались на казахском языке. Появились новые направления, такие как экономикс, микро - и макроэкономика, менеджмент и маркетинг, финансовая грамотность, английское право, статистика, методы количественных и качественных исследований, этика и эстетика, антропология, психология интернета, этика медиа, история искусства, театр, сценаристика», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК.

По его словам, впервые на казахском языке были опубликованы «История западной философии» Нобелевского лауреата Бертрана Рассела, «История искусства» Эрнста Гомбриха, «Принципы маркетинга» Филиппа Котлера, изучаемого во всем мире, «Политология» Эндрю Хейвуда.

«Это большой труд, большой успех, большая находка для казахского общества. Это прекрасная возможность для нашей молодежи. Поддержка системы образования и, конечно, огромный вклад в развитие родного языка. Очень важно получать новое содержание с другого языка посредством перевода. Также важно представить свою специфику, казахскую культуру, духовность на других языках. Стоит отметить, что в этом направлении через Национальное бюро переводов было реализовано несколько масштабных, успешных проектов, избранные произведения 60 казахстанских поэтов и писателей были переведены на 6 официальных языков ООН и распространены в библиотеках 90 стран, говорящих на этих 6 языках. В прошлом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в честь 175-летия Абая на 10 языков мира были переведены и распространены сборники великого поэта», - заключил К. Кушербаев.