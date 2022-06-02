2 Июня 2022 14:51

Проект «100 дворов» стартует в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в городе Атырау стартует проект «100 дворов». В рамках этого проекта на систематической основе будет проводится модернизация дворовых площадок города. Об этом сообщил аким города Мейирим Калауи на встрече с предпринимателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в нашем городе фактически нет ни одной дворовой площадки, где дети могли бы полноценно отдыхать и играть. Старые спортивные и игровые площадки стали настоящим бичом нашего города. Поэтому мы решили реализовать этот проект, в рамках которого будут модернизированы или где их нет, построены новые спортивные и детские площадки. По предварительным расчетам на реализацию этого проекта в течение трех лет понадобится 7-8 млрд тенге»,- сообщил аким города Мейрим Калауи.

Список дворов, где уже в этом году начнется реализация проекта, определен. Он будет опубликован в печати. А затем горожане смогут сами предлагать дворы, в первую очередь в районах многоэтажной застройки, для реализации проекта в 2023-2024 годах.