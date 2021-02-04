Проекционный пешеходный переход установили в Нур-Султане
Цель проекта – сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в темное время суток. Система позволяет обеспечить надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий (дождь, снег, загрязнение проезжей части), очень часто именно при таких условиях происходит максимальное количество ДТП с пешеходами. Также проекция позволяет концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы.
Проекция разметки «зебра» осуществляется посредством световых ламп и датчиков, установленных на консоли пешеходного перехода, с автоматическим включением при появлении пешеходов на проезжей части.
По результатам изучения дорожной ситуации на этом участке будет рассмотрено применение проекционной системы и на других участках улиц города.