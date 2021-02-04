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    14:19, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Проекционный пешеходный переход установили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках пилотного проекта на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Кабанбай батыра в районе здания столичного цирка установлена система проекции дорожной разметки (зебры) на проезжую часть. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Цель проекта – сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в темное время суток. Система позволяет обеспечить надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий (дождь, снег, загрязнение проезжей части), очень часто именно при таких условиях происходит максимальное количество ДТП с пешеходами. Также проекция позволяет концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы.


    Проекция разметки «зебра» осуществляется посредством световых ламп и датчиков, установленных на консоли пешеходного перехода, с автоматическим включением при появлении пешеходов на проезжей части.

    По результатам изучения дорожной ситуации на этом участке будет рассмотрено применение проекционной системы и на других участках улиц города.



    Теги:
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