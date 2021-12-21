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Проекционный пешеходный переход тестируют в Петропавловске

21 Декабря 2021 19:00
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Проекционный пешеходный переход тестируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установили первый проекционный пешеходный переход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, цифровую систему, которая автоматически подсвечивает «зебру», тестируют на улице Кизатова, напротив торгового центра «City Mall». На этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного потока из-за крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.

Световое отображение пешеходной полосы водители видят с расстояния 100 метров. Функционирование проекционного пешеходного перехода практически не зависит от погоды. Новинка призвана минимизировать основные риски для пешеходов и автомобилистов.

«Совместно с местными исполнительными органами с учетом мнения граждан проводится определенная работа по оптимизации дорожной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения. Проекционный пешеходный переход установлен в качестве пилотного проекта. Сейчас собираются сведения для анализа, и в случае положительного результата будет решаться вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог», - сообщил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.



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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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