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Проекционные разметки установлены на республиканских трассах

29 Ноября 2022, 22:09
Проекционные разметки установлены на республиканских трассах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на автодорогах республиканского значения Карагандинской и Улытауской областей установлено четыре проекционных пешеходных перехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Так, новые проекционные разметки установлены на 912 км автодороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ», внутри поселка Карабас; на 102 км автотрассы «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау», внутри поселка Нура; на 22 км автодороги «Жезқазған-Есиль-Петропавловск» около города Сатпаев.

Работают данные устройства следующим образом: оборудование гобопроектора создает на проезжей части яркий световой коридор.

Проекция хорошо видна в любое время года и над любой поверхностью, к примеру, когда на дороге снег, гололед, при загрязнении проезжей части. Кроме того, технология является долговечной — не стирается и не загрязняется. Благодаря проекции пешеходные переходы максимально освещены и безопасны в темное время суток.

Проекция также позволяет концентрировать внимание водителей, её видно за 150 метров.

Проекционные разметки также установлены на республиканских автотрассах Актюбинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей.


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