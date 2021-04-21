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Проехавшегося по дендропарку водителя наказали в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2021, 23:40
Проехавшегося по дендропарку водителя наказали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей выписали водителю за езду на территории дендропарка в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

«21 апреля текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись с передвигающимися на автомобиле по территории дендропарка гражданами.

По данному факту сотрудниками полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент была проведена проверка. В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Согласно указанной статье гражданину наложен штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей», - прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.


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