Проехавшегося по дендропарку водителя наказали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей выписали водителю за езду на территории дендропарка в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

«21 апреля текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись с передвигающимися на автомобиле по территории дендропарка гражданами.

По данному факту сотрудниками полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент была проведена проверка. В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Согласно указанной статье гражданину наложен штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей», - прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.