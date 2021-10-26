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    14:39, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Проехавшего по тротуару водителя наказали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя, разъезжавшего по тротуару в парке, привлекли к ответственности в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, где автомобиль движется по тротуару. Полицией была проведена соответствующая проверка.



    Как сообщили в департаменте полиции города, в результате проверки был установлен правонарушитель.

    «Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596 ч. 1 КРК об АП «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения», - прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Алматы
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