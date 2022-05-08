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Проехал на красный: ДТП со смертельным исходом произошло в Нур-Султане
8 Мая 2022 13:51

Проехал на красный: ДТП со смертельным исходом произошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане водитель Toyota Camry проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes-Benz, водитель которого скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В воскресенье, 8 мая, около 02:40 водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по улице Сембинова на пересечении с улицей Кенесары, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz, которая двигалась по улице Кенесары на «зеленый свет». В результате ДТП от полученных травм водитель Mercedes-Benz скончался на месте происшествия», – сообщили корреспонденту агентства в столичном в департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что с различными телесными повреждениями доставлены в больницу водитель автомашины Toyota и пассажиры из автомобиля Mercedes.

По данному факту начато досудебное расследование.


Автор:
Корреспондент
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