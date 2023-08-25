Продюсер фильмов «Супермен», «Андерграунд» и «Револьвер» выступит на Comic Con Astana
Мероприятие, которое состоится при поддержке Центра развития Астаны, станет еще одним важным шагом на пути укрепления обновленного статуса столицы в качестве не только ключевой площадки для официально-деловых мероприятий, но и как нового центра притяжения культурных событий, актуальных и интересных для молодежи страны.
Организаторы одного из самых ожидаемых культурных событий года тем временем готовятся к встрече специальных гостей. В их числе – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, который инициировал и спродюсировал три фильма о Супермене с участием Кристофера Рива.
Пьер Спенглер начал работать в кино в 1964 году. Стал независимым продюсером в 1986 году.
Помимо «Супермена», в числе наиболее заметных работ в фильмографии Спенглера такие проекты, как серия фильмов о «Трех Мушкетерах», криминальная драма «Револьвер» режиссера Гая Ричи с Джейсоном Стэтхемом и экшн-триллер «Дэнни - цепной пес» режиссера Луи Летерье с участием Джета Ли и Моргана Фримена.
Стоит отметить авторские фильмы, в производстве которых принимал участие Спенглер – «Похититель радуги» режиссера Алехандро Ходоровски и культовый фильм «Андерграунд» Эмира Кустурицы, удостоенный Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
Спенглер также являлся консультантом фильма 1984 года «Супергёрл».
Также в программе фестиваля Comic Con Astana примут участие:
- Taryn - известный косплеер из Италии, артист, дизайнер костюмов и модель
- Angie Arrow - косплеер с мировым именем, известная по косплеям персонажей League of Legends
- Антон Киреев - профессиональный диктор, ведущий YouTube-канала IGM
- Артем Харченко – основатель популярного YouTube-канала Cut The Crap, посвященного кинематографу
- JGeek И Юлия Боярова – супружеская пара видеоблогеров, создающих захватывающий контент на YouTube
- Geheichou – косплеер из Испании, звезда социальных сетей, известный преимущественно косплеями персонажей аниме и игры Genshin Impact
- Ayuru - косплеер, художник и фотограф из Испании, представляла такие бренды, как Riot Games, Blizzard, Bernina и Bandai.
- Narga (Наталья Кочеткова) - профессиональный косплеер с многолетним стажем, лауреат Blizzcon
- EdisonPts - видеоблогер и стример (каналы «EdisonPts» и «Эдисон Перец»)
- Евгений Попадинец - ведущий YouTube-канала «Utopia Show»
- Илья Коммандер - автор нескольких популярных YouTube-каналов, в том числе «Штаб Коммандера» и «Restart».
- Aigera Dunamis - яркая представительница косплей-сообщества и киберспортивной индустрии Казахстана со стажем более 10 лет
- Ануар Тлегенов - блогер и ведущий из Актобе, создатель YouTube-канала кинообзоров ANOIR
- Тони Карк ¬- один из самых популярных блогеров г. Ташкент, киноман, организатор мероприятий, победитель Bloggers Award'22
- Domer Grief (Сергей Камышников) – YouTube-блогер, профессиональный игрок в Minecraft, известный своим «Грифер Шоу» (записывает на видео PvP столкновения)
- Анастасия Queen – модель, блогер и актриса, TikTok которой насчитывает уже более 7 миллионов поклонников, а схожесть с актрисой Марго Робби отмечают в том числе New York Post, News Week London и Entertainment.
- Хомяк (Алина Ким) – самый популярный тиктокер СНГ по количеству подписчиков (входит в ТОП25 Тиктокеров мира).
- Диас (Sixty Rich) – блогер, участник BIP House, певец.
- Радион Кан – блогер, участник YoloHouse, фанат k-pop и Марго Робби.
Как сообщалось ранее, на фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд – 10,000,000 тг.