Продвижение имиджа Алматы необходимо для привлечения туристов - замакима о затратах на рекламу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров обосновал необходимость финансовых вложений в рекламу туристического потенциала города и финансовую поддержку СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима в ходе брифинга РСК отметил, что Алматы, оставаясь центром притяжения туристов, вкладывает бюджетные средства в продвижение этой отрасли, в том числе за рубежом. И это не просто затраты, а в первую очередь вложения в увеличение турпотока, как результат - создание новых рабочих мест в гостиницах, ресторанах и т.д.

По его словам, было выделено 143 миллиона тенге для трансляции имиджевых видеороликов в шести аэропортах самых крупных городов мира - Доха, Инчхон, Москва, Абу-Даби, Дубай и Гонконг. В аэропортах Киева и Санкт-Петербурга сделали брендирование поездов. Также была размещена тематическая реклама на 114 млн тенге, в том числе в метрополитенах Москвы, Ташкента и Баку.

«Алматы всегда был и остается региональным центром туризма, у нас очень большой потенциал горнолыжного, зимнего туризма. Что касается самих расходов, то в целом развитием туризма город занимается системно. Это не только мероприятия по продвижению, это в том числе мероприятие по развитию необходимой инфраструктуры. Как иностранным туристам довести те возможности, которые имеются на сегодня у города, если мы не будем заниматься продвижением?! Понятно, что это вынужденные траты, которые окупаются с приходом туристов», - отметил спикер.

Он заявил, что по результатам исследования КРМG1, каждый турист в Алматы тратит, как минимум, около 100 долларов, зимой эта сумма еще может увеличиться в связи с популярностью зимних горных видов спорта.

Спикер подтвердил, что на этот год на создание и продвижение имиджевых видеороликов об Алматы было выделено более 150 млн тенге. Их планировалось транслировать на международных телеканалах - Eurosport 1/2, Discovery, Animal Planet Travel Channel, EMEA, Russia, Asia. Но в связи с карантинными ограничениями и закрытием рейсов со странами Европы, продвижение видеороликов было отменено. Данные финансовые средства возвращены в бюджет.

В этом году также пригласили 33 блогера из-за рубежа для освещения туристического потенциала Алматы и области, поскольку социальные сети на сегодня являются одной из самых эффективных рекламных площадок.

Также Ильяс Усеров пояснил суть государственного заказа через СМИ. На 2021 год на госинформзаказ из бюджета выделено 2,7 млрд тенге.

«Она сводится к информированию о деятельности местных властей, освещению о принятых местными и центральными органами мерах, направленных для развития региона по всем отраслям и сферам. Для этого мы используем потенциал не только городских, но и независимых СМИ. В итоге население получает необходимую информацию», - пояснил он.