Продвинуть в очереди на квартиру пообещал мошенник акмолинке

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции района Біржан-Сал Акмолинской области поступило заявление 26-летней жительницы Степняка. По показаниям потерпевшей, в марте она передала 1,2 млн тенге своему знакомому, пообещавшему «продвинуть ее в очереди на получение квартиры». Женщина пояснила, что после получения денег мужчина перестал выходить на связь. Данный факт отдел районной полиции зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний временно безработный горожанин. В настоящее время продолжается работа по установлению других граждан, также пострадавших от действий мошенника.