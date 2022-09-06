РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:58, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Продвинуть в очереди на квартиру пообещал мошенник акмолинке

    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции района Біржан-Сал Акмолинской области поступило заявление 26-летней жительницы Степняка. По показаниям потерпевшей, в марте она передала 1,2 млн тенге своему знакомому, пообещавшему «продвинуть ее в очереди на получение квартиры». Женщина пояснила, что после получения денег мужчина перестал выходить на связь. Данный факт отдел районной полиции зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний временно безработный горожанин. В настоящее время продолжается работа по установлению других граждан, также пострадавших от действий мошенника.


    Теги:
    Общество Мошенничество Акмолинская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!