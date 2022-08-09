9 Августа 2022 20:51

Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенницу, которая обещала «продвинуть очередь на квартиру», задержали в Таразе жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза обратились с заявлениями жители областного центра по фактам мошенничества.

«Люди поверили гражданке, обещавшей продвинуть им очередь для скорейшего получения квартиры, - пояснили в пресс-службе ведомства, - и отдали ей солидную сумму денег. Получая необходимую сумму, гражданка переставала выходить на связь. Полученные деньги она тратила на свои нужды. Сумма причиненного ущерба составляет 14 млн 95 тыс. тенге».

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнюю жительницу города Тараза.

Подозреваемая полностью признала свою вину, в настоящее время водворена в изолятор временного содержания областного центра.

В отношении задержанной проводится досудебное расследование по части первой статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, говорится в первой части статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, мошенника-адвоката задержали полицейские Тараза. 36-летнтй житель областного центра предлагал «адвокатские услуги» и сбегал, как только получал аванс. Свою вину задержанный признал полностью. Кроме того, 23-летняя девушка из Тараза, воспользовавшись ажиотажем вокруг продажи сахара, решила на этом заработать. Обещая людям сахар по низкой цене, она мошенническим путем получила более 2 млн тенге.

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан проявлять бдительность и осторожность, дабы не попасть на уловки мошенников и избежать подобных коллизий.