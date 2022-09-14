Продукты за год подорожали на 20% в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте Бюро национальной статистики посчитали уровень инфляции по итогам восьми месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, инфляция в регионе в годовом исчислении составила 16,3%.

Цены на продовольственные товары в августе этого года, по сравнению с августом 2021-го, увеличились на 21,6%, на непродовольственные товары – на 15,7%, на платные услуги – на 9,6%.

За год стоимость сахара возросла на 85,7%, муки – на 42%, круп – на 35,8%, булочные и мучные кондитерские изделия стали дороже почти на 33%, макаронные изделия – на 30%, молочные продукты – на 22%, безалкогольные напитки – на 21%. Прирост цен на фрукты и свежие овощи составил около 29% и 23%, соответственно.

Выросла почти на четверть стоимость бытовых приборов, моющих и чистящих средств - на 21%. Материалы для ремонта подскочили в цене более чем на 17%, одежда и обувь – почти на 12%. Более чем на 9% выше стала стоимость фармацевтической продукции.

Походы в рестораны обойдутся на четверть дороже, на 20% стали дороже услуги парикмахеров. На аренду жилья цена возросла на 20%.