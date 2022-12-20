Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО

20 Декабря 2022, 14:27

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи с начала года исследовали более 2,8 тысячи образцов продукции. Из них около 500, или свыше 17 % не соответствовали требованиям технических регламентов и нормативной документации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля за техническими регламентами Марина Давлетбаева сообщила, что продукцию закупают в торговых точках и затем исследуют в лаборатории. Проб пищевой продукции исследовали свыше 1,8 тысячи. Из них 255, или почти 14 % не соответствовали требованиям техрегламентов и гигиенических нормативов. В этой группе больше всего несоответствующего товара выявили среди мукомольных и крупяных изделий – 30 %, мяса – 28 %, птицы и рыбы – 22 %, кондитерских изделий – 7 %.

В категории непродовольственных товаров из 1008 проб нарушения выявили в 242, или 24 %. Из них 73 % приходятся на одежду и обувь, 54 % – детские игрушки, около 6 % – парфюмерно-косметических средства и для гигиены полости рта.

«По результатам лабораторных исследований из выявленных 439 проб несоответствующей продукции наибольший процент приходится на долю государств-членов ЕАЭС – 53 %. Чаще всего – 81 % проб – нарушения выявляются при маркировке продукции и товаров. В том числе отсутствие перевода на госязык, даты изготовления и срока хранения, не указано наименование и место нахождения изготовителя и другие. Более 6 % проб не соответствовали по физико-химическим показателям, 1,7 % – по микробиологическим и 2,2 % – по показателям безопасности, то есть продукция с истекшим сроком годности», - проинформировала М. Давлетбаева.