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Продукты с ГМО будут заметнее

26 Декабря 2018 14:36 123
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Продукты с ГМО будут заметнее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). Новые нормы, включенные в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», позволят покупателям сделать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров, передает пресс-служба ЕЭК.

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Надпись «ГМО» теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке - ЕАС. При этом знак ГМО должен соответствовать по форме и размеру знаку ЕАС.

Разработчиком изменений выступил Роспотребнадзор с учетом пожеланий потребителей. Документ прошел все необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в декабре прошлого года. Тогда же на адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено двенадцать месяцев.

Ранее действовавшая редакция техрегламента о маркировке пищевой продукции уже обязывала производителей информировать покупателей о применении и содержании ГМО (свыше 0,9 %) в виде надписей: «генетически модифицированная продукция», «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов». Однако эти сведения могли указываться мелким шрифтом и не в строго определенном месте, что не всегда позволяло заметить их на упаковке.

Технический регламент требует, чтобы знак ГМО был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока годности пищевой продукции.

Решением Коллегии Комиссии от 10 мая этого года определен переходный период - 18 месяцев, в течение которых допускаются производство и выпуск в обращение в Союзе пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в соответствии с обязательными требованиями по маркировке, которые установлены техрегламентом.

Обращение таких товаров допускается в течение срока их годности, определенного изготовителем.

 

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Ключевые слова: ЕАЭС, Здравоохранение,
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