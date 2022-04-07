Продукты подорожали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уровень инфляции за первый квартал этого года составил 5%. Об этом сообщили в департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, цены на продовольственные товары увеличились на 8,7%, непродовольственные — на 3,7%, платные услуги подорожали на 1,1%.

Если сравнивать цены на продукты в феврале и марте, то особенно заметен рост на капусту – 63%, лук репчатый – 37%, свеклу и картофель – на 8%. Буквально в январе в СПК «Солтүстік», за счет интервенции продукции из которого сдерживают цены, рассказывали, что для стабфонда закупили 1 300 тонн картофеля, 250 тонн капусты, 200 тонн моркови, 300 тонн лука и другую продукцию. Запасов достаточно на весь год, до следующего урожая. В марте уже в областном акимате заверяли, что запасами стабфонда ежедневно пополняются прилавки торговых сетей, супермаркетов и точек СПК «Солтүстік». Дополнительно заключаются новые контракты с местными сельхозтоваропроизводителями на поставку овощей, крупы и прочей продукции.

Подорожал за месяц на 26% сахар-песок. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отмечали, что месячная потребность региона в сахаре составляет 82 тонны. Однако искусственно созданный ажиотаж привел к тому, что за несколько дней североказахстанцы скупили 30 тонн продукта. Стоимость его взлетела. В облакимате пообещали, что дефицита сахара не будет.

Возросла цена на муку высшего сорта, некоторые крупы, молочные продукты, мясо, яйца, яблоки, груши.

Прирост цен на предметы домашнего обихода в первом квартале составил 8,5%, автомобили — 8%, моющие и чистящие средства — 3,7%, одежду и обувь — 2,3. Стоимость сжиженного газа снизилась на 16,8%. Почтовые услуги подорожали на 14%. Стоимость услуг по ремонту бытовой техники увеличилась на 9,9%, услуг страхования — на 9,8%. Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств подорожал на 8,5%.