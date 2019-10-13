Продукты подорожали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент статистики Северо-Казахстанской области предоставил данные об инфляции за прошедшие 9 месяцев и посчитал величину прожиточного минимума в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в сентябре прожиточный минимум сложился в сумме 30 085 тенге. Потребительская корзина с начала года выросла более чем на 22%. В ее структуре большая часть расходов приходится на покупку мяса и рыбы, молочных изделий и яиц, фруктов и овощей. Стоимость непродовольственных товаров и платных услуг составила 13 539 тенге.

Инфляция за прошедшие 9 месяцев достигла 3,5%. Отмечается повышение цен на муку, рис, булочные и мучные кондитерские изделия, крупы, макароны, яйца, рыбу, молочные продукты, мясо, фрукты. Из последней категории «подскочила» цена на бананы – 22%. Апельсины и виноград стали немного дешевле. Снизилась цена на сезонные овощи – огурцы, помидоры, перец и свеклу. Морковь, картофель, лук и капуста, напротив, подорожали от 15% до 26%.

Выше для североказахстанцев стали затраты на канцелярию, стройматериалы, одежду и обувь, моющие средства и фармпродукцию. Незначительно – в пределах 1-2% - снизилась цена на дизтопливо и бензин.

По данным департамента статистики, возросла арендная плата за жилье. Повысился уровень цен на услуги в области отдыха, развлечений и культуры, ресторанов и гостиниц, парикмахерских и заведений личного обслуживания.