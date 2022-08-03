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Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане
3 Августа 2022 16:49

Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице будут реализовывать продовольствие для социально уязвимых слоев населения по специальной карточке. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас прорабатываем совместно с ТОО «Магнум» пилотный проект по реализации товара по картам. То есть, у них есть своя карточка, мы будем внедрять список наших социально уязвимых слоев населения, это около 160 тыс. человек», - сказал Ержан Балтаев.

Спикер отметил, что доступ к этим продуктам будут иметь только люди из этой категории.

«А те люди, которые имеют достаточный доход, они будут приобретать по рыночной цене. Эта мера позволит реализовать удешевленный товар только уязвимым слоям населения», - добавил Ержан Балтаев.

Ранее сообщалось, что на рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Какие именно, перечислил заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков.

По его словам, мировая тенденция роста цен в этом году во многом зависела от причин прошлого года и ситуации в Украине. В связи с санкциями в отношении РФ и ответными мерами России в отношении их, нарушена установленная цепочка поставок продовольствия по всему миру. Ситуация вызвала разрозненный продовольственный кризис в мире. В целом, по мнению политиков и ведущих экономистов, рост цен на мировом рынке был неизбежен.


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