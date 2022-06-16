16 Июня 2022 11:30

Продукты питания за год подорожали на 19% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством РК совместно с Национальным банком в сентябре прошлого года начата реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы, направленного в первую очередь на стабилизацию немонетарных факторов инфляции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, в результате по итогам 2021 года инфляция замедлилась до 8,4%. Основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, которые по итогам года выросли на 9,9% на фоне дисбалансов на отдельных потребительских рынках и роста мировых продовольственных цен.

«В текущем году инфляционное давление усилилось из-за реализации геополитического кризиса, за которым последовало ослабление обменного курса тенге в феврале-марте, а также ажиотажная потребительская активность из-за повышенной неопределенности. Как следствие, инфляция выросла с 8,7% в феврале до 14% в мае. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигший в годовом выражении 19%», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

По его словам, внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился до 11,9%. Инфляция платных услуг выросла до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги.

«В условиях значительного ухудшения геополитической ситуации во внешнем секторе в целях минимизации последствий внешнего шока для экономики страны, сохранения стабильности цен и защиты активов в местной валюте Национальный банк 24 февраля 2022 года повысил базовую ставку до 13,5%», - проинформировал Г. Пирматов.

Сегодня депутаты Сената заслушивают отчет Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.