8 Июня 2022 15:37

Продукты питания составляют больше половины потребительских расходов – глава Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все больше населения нуждается в помощи государства. Об этом заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила Наталья Годунова, оживление экономики пока только начинает положительно сказываться на самочувствии малого и среднего бизнеса.

«Реальный уровень жизни большинства населения пока не поднимается. Прежде всего, за счет инфляции. В структуре денежных доходов происходит снижение доли доходов от трудовой деятельности и повышение зависимости от социальных трансфертов. Все больше населения нуждается в помощи государства, продукты питания составляют уже больше половины в структуре потребительских расходов», - сказала Наталья Годунова в ходе пленарного заседания Мажилиса.

При этом, как подчеркнула она, население закредитовано.

«Рост ипотеки физическим лицам составил 38%, на потребительские цели - 40%. Это уже треть от общего объема кредитов экономике. На погашение кредитов используется более 18% доходов населения», - сказала Н. Годунова.

Ранее председатель Счетного комитета Наталья Годунова сообщила о расхождениях в данных касательно ввозимой обуви в Казахстан по итогам аудита в таможенном администрировании.