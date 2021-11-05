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Продукты питания подорожали в Восточном Казахстане

5 Ноября 2021 11:27
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Продукты питания подорожали в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане постоянно проводятся заседания региональных штабов по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Однако с начала года индекс цен на товары в области выше среднереспубликанского показателя на 0,4 процента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, в областном центре с начала года выросли цены на морковь, картофель, капусту, лук, масло подсолнечное, куриное мясо, гречневую крупу, сахар.

Как отметила заместитель руководителя управления предпринимательства Ольга Григорьева, в регионе ведется мониторинг цен, предпринимаются различные меры по их стабилизации. Так, для стабилизации цен на муку, сахар, рожки, яйца, овощи в рамках «оборотной схемы» были предоставлены займы компаниям ТОО «Крупнофф», ТОО «Агрофирма «Приречное», ТОО «Semey Qus». Их продукция реализуется в торговых павильонах социально-предпринимательской корпорации «Ертіс» по зафиксированным ценам в городах Усть-Каменогорск и Семей. Дополнительно через СПК «Ертіс» реализуется три тысячи тонн картофеля, 400 тонн моркови, 3,5 тысячи тонн бакалейной продукции.

«С 2 700 оптовыми реализаторами, сельскохозяйственными товаропроизводителями и торговыми объектами были заключены меморандумы о применении минимальной семипроцентной торговой надбавки. А для стабилизации цен на муку первого сорта, хлеба, подсолнечного масла, гречневой крупы между акиматом области и национальной компании «Продкорпорация» заключен меморандум по сдаче зерна пшеницы в объеме 20 тысяч тонн, семян подсолнечника 9 тысяч тонн, гречихи 6 тысяч тонн», – отметила Ольга Григорьева.

В целом, по Восточному Казахстану действуют 44 социальных магазина и 465 социальных уголков, где основные социально значимые продовольственные товары продаются с применением минимальной торговой надбавки.

С предпринимателями региона проводится работа по разъяснению норм законодательства в части соблюдения размера предельной торговой надбавки, которая составляет не более 15 процентов от цены закупа.

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#Восточно-Казахстанская область   #Экономика  
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