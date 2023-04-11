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Продукты питания подорожали в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
11 Апреля 2023, 14:11
Продукты питания подорожали в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане за первый квартал текущего года по сравнению с декабрем 2022 года прирост потребительских цен и тарифов составил 3,2%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

По данным национального статистического комитета КР, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 3,6%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 4,7%, непродовольственные товары - на 2,1%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 2,6%.

Среди продовольствия больше всего цены повысились на свежие овощи - на 32,1%, рис - на 11,4%, рыбу - на 8,4%, молочные продукты - на 3,8%, безалкогольные напитки - на 3,3%, яйца куриные - на 3,2%, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 2,6%, выпечные изделия - на 1,3% и мясо - на 0,8%.

Рост цен и тарифов наблюдался во всех регионах республики. При этом, максимальное повышение отмечено в Нарынской области (6,1%), в связи с наибольшим, в сравнении с другими регионами, увеличением стоимости пищевых продуктов и безалкогольных напитков на 5,9%.


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