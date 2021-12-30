Продукты компании Herbalife Nutrition седьмой раз подряд стали победителями премии «№1 Выбор года» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определили победителей ежегодного международного фестиваля «№1 Выбор года 2021». В номинациях «Программа по контролю и снижению веса» и «Сбалансированное питание для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни» победили продукты компании Herbalife Nutrition, передает МИА «Казинформ».

Голосование потребителей, строгое профессиональное жюри – продукция мирового эксперта в области сбалансированного питания прошла все испытания и необходимые подтверждения. И теперь с полной уверенностью можно сказать, что высокое качество и доказанная эффективность[1] подтверждены не только многоуровневым внутренним стандартом компании, но и положительными отзывами казахстанцев.

В номинации «Программа по контролю и снижению веса[2]» награды получили флагманские продукты Herbalife Nutrition – Протеиновый коктейль Формула 1 и Протеиновая смесь Формула 3. Формула 1 – это полноценная замена приема пищи, обеспечивающая организм необходимыми макро- и микронутриентами. Полезный, питательный, максимально сбалансированный и низкокалорийный обед, завтрак или ужин – в одном стакане! Экспертное жюри отметили, что Формула 1 – одно из лучших комплексных решений, когда хочется питаться правильно, но времени и сил для этого нет. Коктейль готовится несколько минут. Протеиновая смесь Формула 3 – это источник высококачественного белка, который необходим для поддержания мышечной массы. Ее также можно добавлять в любые блюда для обеспечения более длительного чувства сытости.

«Компания Herbalife Nutrition уже не первый раз получает медали и наивысшую оценку жюри и покупателей. Мы постоянно работаем над совершенствованием формул и созданием новинок, чтобы максимально удовлетворять растущие запросы потребителей. Совсем недавно, например, в линейке Протеинового коктейля Формула 1 появился новый вкус – Нежный шоколад. Это инновационный продукт с улучшенной формулой, без животных белков и лактозы, подходит веганам.» - поделилась своими эмоциями Эльвира Болотова, генеральный директор ТОО «Гербалайф Казахстан».

В номинации «Сбалансированное питание для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни» победили сразу три продукта Herbalife Nutrition: Протеиновый коктейль Формула 1 Спорт, Протеиновый коктейль 24 Восстановление силы и Спортивный напиток нового поколения CR7 DRIVE. Как отметила Валерия Немая, фитнес-эксперт бренда Herbalife Nutrition, это продукты для тех, кто ценит качество и подходит к решению вопроса комплексно. Спортивная линейка Herbalife Nutrition позволяет не только насыщать организм необходимыми макро- и микронутриентами для поддержания тонуса тела, но и помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Все это благодаря уникальным компонентам и составу, который разрабатывается согласно передовым научным разработкам в этой области.

И еще одна радостная новость для всех любителей здорового образа жизни. Спортивное сообщество Фактор Мотивации, с которым компания Herbalife Nutrition активно сотрудничает, получило медаль в номинации «Общественное признание». «За этот год мы вместе с Herbalife Nutrition провели семь мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спорта, – рассказывает Сергей Кожевников, основатель спортивного сообщества Фактор Мотивации. Это были и тренировки в горах, и походы, и эко-туры. С каждым разом количество людей увеличивалось в разы. Я очень рад, что моих единомышленников, людей, любящих спорт, становится больше. Популяризация ЗОЖ – это главная задача Фактора Мотивации».

В этом году церемония вручения наград прошла за закрытыми дверями без зрителей. Но новая эмблема, которая украсит упаковку, долго будет напоминать о заслуженной любви и безграничном доверии потребителей к продуктам компании Herbalife Nutrition – бренда №1 в мире в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия[3].

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Клинические испытания с использованием Протеинового коктейля Формула 1 и Протеиновой смеси Формула 3 продолжительностью 6 месяцев с участием 90 человек. Июнь 2011 г., НИИ Питания РАМН, Москва

[2] Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление пищевых добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться

[3] Источник: Euromonitor International Ltd; Здоровье Потребителя, издание 2021 г., в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия; по совокупной % доле розничных продаж в денежном эквиваленте, данные 2020 г.