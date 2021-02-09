Продукты Herbalife Nutrition удостоены медали на фестивале №1 Выбор года 2020 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продукты компании Herbalife Nutrition удостоены почетной медали на ежегодном международном фестивале №1 Выбор года 2020 в Казахстане, передает МИа «Казинформ».

В 2020 году в номинации «Программа по контролю и снижению веса №1 в Казахстане» победили сразу два продукта мирового эксперта в области сбалансированного питания – протеиновый коктейль Формула 1 протеиновая смесь Формула 3 от Herbalife Nutrition. Это основные составляющие программы снижения веса с доказанной клинической эффективностью[1].

Порция низкокалорийного коктейля Формулы 1 – это полноценная замена приема пищи. Готовится всего 2 минуты, при этом содержит оптимальное количество белка, пищевые волокна и комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов. А протеиновую смесь Формула 3 можно добавлять в любое блюдо для обогащения белком, чтобы каждая порция стала еще полезнее и сытнее. В ее составе изолят соевого и концентрата сывороточного белка. Продукты Herbalife Nutrition основаны на последних научных достижениях и отвечают самым высоким стандартам качества.

Традиционно задачей международного фестиваля №1 Выбор Года является определение лучших продуктов и услуг в Казахстане по результатам проведения запатентованного исследования потребительских предпочтений и экспертной оценки качества товаров. Продукция всех номинантов-участников проходит тщательный отбор. Сначала организаторы конкурса проводят социальный опрос потребителей. В это же время эксперты, основываясь на профессиональном опыте и результате экспертиз, выносят свою оценку каждому номинанту. Высокое жюри изучает полученные данные и голосуют независимо друг от друга. Так определяют победителей. Члены жюри особо отметили разнообразие вкусов белкового коктейля. Их 11 – от шоколада до куриного супа.

Эльвира Болотова, генеральный директор ТОО «Гербалайф Казахстан»





«Протеиновый коктейль Формула 1 уже несколько лет подряд участвует и побеждает в «Выборе года», - отмечает Эльвира Болотова, генеральный директор ТОО «Гербалайф Казахстан». Получить такую высокую оценку и признание потребителя для нас огромная радость! И это действительно тот продукт, которым мы гордимся. Он разработан специально для всех, кто ценит качество, кто хочет стать стройным и, как результат, более активным. Компания Herbalife Nutrition, бренд №1 в мире в категории продуктов для снижения веса[2], помогает казахстанцам сформировать правильные привычки питания, предлагая высококачественные продукты, персональный подход, индивидуальные консультации и вдохновляя на поддержание здорового образа жизни. Нам особенно приятно, что случилось это в год 40-летнего юбилея компании», - сказала она.

Церемония награждения прошла в конце декабря 2020 года, и ограничилась вручением без зрителей. Победителям вручены почетные медали, а память об очередной награде останется надолго – новая эмблема, символизирующая лучший продукт года как символ общественного признания и лидерства. Выбор года – народная премия!

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[2] Источник: Euromonitor International Limited, Consumer Health 2017. В соответствии с определениями категорий продуктов для снижения веса и здоровья; розничные продажи в стоимости выражений, данные за 2016 год.