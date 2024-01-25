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    19:51, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Продукцию на 3,5 млрд тенге произвели в Карагандинской области

    Тенге
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    В Карагандинской области действуют 1200 промышленных предприятий. В 2023 году ими произведено продукции на 3,5 трлн тенге, передает корреспондент Kazinform.

    Итоги работы за прошлый год и планы на 2024-й акиму региона Ермаганбету Булекпаеву сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Дарын Булкайыр.

    Доля обрабатывающего сектора – 75%. В 2023 году произведено продукции на 2,6 трлн тенге.

    Машиностроение увеличилось на 42,6%. Завод QazТehna в Сарани выпустил 1700 автобусов.

    В лёгкой промышленности рост на 24%. Для развития отрасли была оказана финансовая поддержка 18 проектов.

    В стройиндустрии рост на 7,8%. Увеличено производство огнеупорных материалов, кирпичей и шлаковаты. Расширено производство штакетников, металлочерепицы, сайдинга, профлистов, стальных панельных радиаторов. В этой отрасли финансовую поддержку получили 72 проекта.

    Положительная динамика также отмечена в фармацевтике, чёрной металлургии.

    В 2023 году привлечено 854,3 млрд тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 12,2%. Доля частных инвестиций – около 90%.

    Реализовано 11 инвестпроектов на 138 млрд тенге, с созданием более 2 тыс. новых рабочих мест.

    Новые производства запущены в горнодобывающей промышленности, машиностроении, химии, стройиндустрии и выпуске бумажных изделий.

    В Балхаше начали выпуск рафинированного селена и занялись переработкой драгметального шлака. В Сарани заработал завод по выпуску бытовой техники. В Осакаровском районе ввели в строй завод по производству извести, в Нуринском – по выпуску спецкокса. В Каркаралинском районе построили фабрику по производству медного концентрата.

    В планах на текущий год увеличить объём промышленного производства до 3,7 трлн тенге, с ростом на 2,1%, инвестиции – 910,4 млрд тенге, с ростом на 1,5%.

    Также планируется реализовать 10 инвестпроектов на 247 млрд тенге, с созданием 3,5 тыс. новых рабочих мест.

    В области планируют открытие новых производств: по выпуску оборудования для ветроэнергетических установок, грузовых автомобилей, катодной меди, ферросиликоалюминия, стальных прямошовных труб и др.

    Теги:
    Регионы Промышленность Акимат Карагандинская область Экономика
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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