Продукцию на 3,5 млрд тенге произвели в Карагандинской области

В Карагандинской области действуют 1200 промышленных предприятий. В 2023 году ими произведено продукции на 3,5 трлн тенге, передает корреспондент Kazinform.

Итоги работы за прошлый год и планы на 2024-й акиму региона Ермаганбету Булекпаеву сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Дарын Булкайыр.

Доля обрабатывающего сектора – 75%. В 2023 году произведено продукции на 2,6 трлн тенге.

Машиностроение увеличилось на 42,6%. Завод QazТehna в Сарани выпустил 1700 автобусов.

В лёгкой промышленности рост на 24%. Для развития отрасли была оказана финансовая поддержка 18 проектов.

В стройиндустрии рост на 7,8%. Увеличено производство огнеупорных материалов, кирпичей и шлаковаты. Расширено производство штакетников, металлочерепицы, сайдинга, профлистов, стальных панельных радиаторов. В этой отрасли финансовую поддержку получили 72 проекта.

Положительная динамика также отмечена в фармацевтике, чёрной металлургии.

В 2023 году привлечено 854,3 млрд тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 12,2%. Доля частных инвестиций – около 90%.

Реализовано 11 инвестпроектов на 138 млрд тенге, с созданием более 2 тыс. новых рабочих мест.

Новые производства запущены в горнодобывающей промышленности, машиностроении, химии, стройиндустрии и выпуске бумажных изделий.

В Балхаше начали выпуск рафинированного селена и занялись переработкой драгметального шлака. В Сарани заработал завод по выпуску бытовой техники. В Осакаровском районе ввели в строй завод по производству извести, в Нуринском – по выпуску спецкокса. В Каркаралинском районе построили фабрику по производству медного концентрата.

В планах на текущий год увеличить объём промышленного производства до 3,7 трлн тенге, с ростом на 2,1%, инвестиции – 910,4 млрд тенге, с ростом на 1,5%.

Также планируется реализовать 10 инвестпроектов на 247 млрд тенге, с созданием 3,5 тыс. новых рабочих мест.

В области планируют открытие новых производств: по выпуску оборудования для ветроэнергетических установок, грузовых автомобилей, катодной меди, ферросиликоалюминия, стальных прямошовных труб и др.