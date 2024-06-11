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    20:52, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Продукцию на 120 млрд тенге произвели в Костанайской области

    валюта
    Фото: Kazinform

    За 4 месяца текущего года перерабатывающими предприятиями области произведено продукции на сумму 120 млрд тенге, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 143 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Так, согласно данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области, в списке продукции было произведено более 326 тыс тонн муки, 38,1 тыс тонн молочных продуктов и почти 6 тыс тонн макарон. По этим видам отмечено снижение производства. А вот изготовление круп, растительного масла наоборот увеличилось.

    Увеличение объемов производства перерабатывающей продукции растет за счет инвестирования в строительство новых современных объектов агропромышленного комплекса и модернизации ныне действующих.

    Так, уже сегодня сформирован пул инвестиционных проектов на 2024-2026 годы, где предусмотрена реализация 130 инвестпроектов на сумму 225 млрд тенге с созданием более 2 тыс рабочих мест.

    По направлению переработки сельскохозяйственной продукции, в ближайшие 3 года планируется инвестировать более 107 млрд тенге на реализацию 15 проектов.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Промышленность Продукты Экономика
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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