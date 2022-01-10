КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Продуктовые рынки заработали в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Министерства торговли и интеграции РК, в Кызылорде открылись продуктовые рынки. График работы с 09:00 до 17:00 часов.

В ведомстве отметили, что торговая сеть Magnum открыла более половины своих филиалов в Алматы.

«Компания Magnum восстанавливает свою работу в Алматы, где от действий мародеров пострадали 26 магазинов. 9 января были открыты 38 из 68 филиалов сети. Ещё несколько готовятся к открытию», - сообщили в министерстве.

График работы: с 9:00 до 18:00 часов.

Адреса работающих магазинов:

1.Мкр Орбита 3. Дом 5Б

2. Мкр Казахфильм. Д17

3. Алмагуль 18а

4. Кенесары Хана 56а

5. Орбита 2. Дом 2.

6. Гоголя 20

7. Титова 15/1

8. Мкр Айнабулак. Жумамбаева 98/а.

9. Жансугурова 307

10. Дунентаева 20. Мкр Жулдыз

11. Масанчи. Дом 23/12

12. Прокофьева 20

13. Макатаева 137

14. Аксай 5. Дом 25

15. Мкр Астана. Дом 1/10

16. Джандоса 83

17. Жандосова 264. Мкр Акжар

18. Северное кольцо. Дом 3

19. Мкр Сайран. Дом 6

20. Толеби 285

21. Аксай 4. Дом 70б

22. Толеби 113

23. Жамакаева 99

24. Тимирязева 37

25. Коктем1. Дом 20

26. Достык 42/74

27. Самал 3. Дом 1

28. Сейфуллина 171

29. Сейфуллина 287

30. Раимбек 383/2

31. Рынок Жетысу

32. Радостовца 292.

33. Халиулина 194.

34. Демьяна бедного

35. Мкр Кемел. Улица Аксуат. Дом 34.

36. Суюнбая Дом 2. Корпус 8

37. Акбулак. Улица Ханшатыр. Дом 273.

38. Мкр Жетысу 3. Дом 1Г

Также компания продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами военным, полиции, пожарным и врачам. 6,5 тонн продовольствия доставлены в больницы города, а также 10 тысяч пайков для защитников города.