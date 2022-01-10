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    09:04, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Продуктовые рынки заработали в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Продуктовые рынки заработали в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Министерства торговли и интеграции РК, в Кызылорде открылись продуктовые рынки. График работы с 09:00 до 17:00 часов.

    В ведомстве отметили, что торговая сеть Magnum открыла более половины своих филиалов в Алматы.

    «Компания Magnum восстанавливает свою работу в Алматы, где от действий мародеров пострадали 26 магазинов. 9 января были открыты 38 из 68 филиалов сети. Ещё несколько готовятся к открытию», - сообщили в министерстве.

    График работы: с 9:00 до 18:00 часов.

    Адреса работающих магазинов:

    1.Мкр Орбита 3. Дом 5Б

    2. Мкр Казахфильм. Д17

    3. Алмагуль 18а

    4. Кенесары Хана 56а

    5. Орбита 2. Дом 2.

    6. Гоголя 20

    7. Титова 15/1

    8. Мкр Айнабулак. Жумамбаева 98/а.

    9. Жансугурова 307

    10. Дунентаева 20. Мкр Жулдыз

    11. Масанчи. Дом 23/12

    12. Прокофьева 20

    13. Макатаева 137

    14. Аксай 5. Дом 25

    15. Мкр Астана. Дом 1/10

    16. Джандоса 83

    17. Жандосова 264. Мкр Акжар

    18. Северное кольцо. Дом 3

    19. Мкр Сайран. Дом 6

    20. Толеби 285

    21. Аксай 4. Дом 70б

    22. Толеби 113

    23. Жамакаева 99

    24. Тимирязева 37

    25. Коктем1. Дом 20

    26. Достык 42/74

    27. Самал 3. Дом 1

    28. Сейфуллина 171

    29. Сейфуллина 287

    30. Раимбек 383/2

    31. Рынок Жетысу

    32. Радостовца 292.

    33. Халиулина 194.

    34. Демьяна бедного

    35. Мкр Кемел. Улица Аксуат. Дом 34.

    36. Суюнбая Дом 2. Корпус 8

    37. Акбулак. Улица Ханшатыр. Дом 273.

    38. Мкр Жетысу 3. Дом 1Г

    Также компания продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами военным, полиции, пожарным и врачам. 6,5 тонн продовольствия доставлены в больницы города, а также 10 тысяч пайков для защитников города.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Минторговли Общество ЧП-2022
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