Продуктовые рынки заработали в Кызылорде
По сообщению Министерства торговли и интеграции РК, в Кызылорде открылись продуктовые рынки. График работы с 09:00 до 17:00 часов.
В ведомстве отметили, что торговая сеть Magnum открыла более половины своих филиалов в Алматы.
«Компания Magnum восстанавливает свою работу в Алматы, где от действий мародеров пострадали 26 магазинов. 9 января были открыты 38 из 68 филиалов сети. Ещё несколько готовятся к открытию», - сообщили в министерстве.
График работы: с 9:00 до 18:00 часов.
Адреса работающих магазинов:
1.Мкр Орбита 3. Дом 5Б
2. Мкр Казахфильм. Д17
3. Алмагуль 18а
4. Кенесары Хана 56а
5. Орбита 2. Дом 2.
6. Гоголя 20
7. Титова 15/1
8. Мкр Айнабулак. Жумамбаева 98/а.
9. Жансугурова 307
10. Дунентаева 20. Мкр Жулдыз
11. Масанчи. Дом 23/12
12. Прокофьева 20
13. Макатаева 137
14. Аксай 5. Дом 25
15. Мкр Астана. Дом 1/10
16. Джандоса 83
17. Жандосова 264. Мкр Акжар
18. Северное кольцо. Дом 3
19. Мкр Сайран. Дом 6
20. Толеби 285
21. Аксай 4. Дом 70б
22. Толеби 113
23. Жамакаева 99
24. Тимирязева 37
25. Коктем1. Дом 20
26. Достык 42/74
27. Самал 3. Дом 1
28. Сейфуллина 171
29. Сейфуллина 287
30. Раимбек 383/2
31. Рынок Жетысу
32. Радостовца 292.
33. Халиулина 194.
34. Демьяна бедного
35. Мкр Кемел. Улица Аксуат. Дом 34.
36. Суюнбая Дом 2. Корпус 8
37. Акбулак. Улица Ханшатыр. Дом 273.
38. Мкр Жетысу 3. Дом 1Г
Также компания продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами военным, полиции, пожарным и врачам. 6,5 тонн продовольствия доставлены в больницы города, а также 10 тысяч пайков для защитников города.