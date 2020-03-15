Продуктовые маркеты и рынки в Казахстане продолжат работать - Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продуктовые маркеты и рынки в Казахстане продолжат работать в условиях чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстана сообщает, что в условиях введенного в республике чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу», - информирует ведомство.

Напомним, Указом Президента РК в Казахстане введен режим чрезвычайного положения

В частности, на период ЧП предписано ограничить функционирование крупных объектов торговли, приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.