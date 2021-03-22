Продуктовые корзины раздали социально уязвимым слоям населения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в честь праздника Наурыз раздали продуктовые корзины социально уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция проводится по инициативе акимата города Нур-Султана под лозунгом «Қайырымды істер».

«Мы с начала года проводим очень много благотворительных акций в рамка проекта «30 добрых дел». Такие акции проводятся по всей республике. Мы не проводим в связи с ситуацией большие масштабные праздничные мероприятия, мы пошли несколько другим путем. Мы организовали общественные пространства в четырех районах нашего города и в рамках этого мы организовываем раздачу продуктовых корзин для малообеспеченных семей. Наша главная задача - оказать внимание нашим гражданам, малоимущим семьям, пенсионерам, ветеранам, людям с особыми потребностями», - отметил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.

По данным акимата, продовольственные корзины рассчитаны на две тысячи семей, каждая из которых весит 20-25 кг, в нее входят все необходимые товары - крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло и другие.

Помощь оказывается одиноким пожилым людям, людям с особыми потребностями и многодетным малообеспеченным семьям.