+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Продуктовые корзины раздали малообеспеченным семьям столичного района «Сарыарка»

27 Августа 2021 13:55
Поделиться:
Продуктовые корзины раздали малообеспеченным семьям столичного района «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканского марафона «30 добрых дел» в преддверии Дня Конституции РК организатор ярмарки, проводимой по ул.Ш.Косшыгулулы в районе «Сарыарка», раздал малообеспеченным семьям и пенсионерам продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Агитаторы прививок придут домой к карагандинцам
Новый амфитеатр появился в Кокшетау Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае Двух грабителей задержали в Нур-Султане

Организатор ярмарки по улице Ш. Косышыгулулы - председатель объединения инвалидов «Ернур көмек» Айтуган Кузербаев - раздал продуктовые корзины пенсионерам и малообеспеченным семьям.

«В районе Сарыарка на постоянной основе работает ярмарка с начала лета текущего года. Мы заметили, что в этом месте, где расположена ярмарка, есть малообеспеченные семьи и пенсионеры. В этой связи, в преддверии Дня Конституции РК мы раздали продукты питания 40 семьям. Планируем и в дальнейшем продолжить подобные благотворительные мероприятия», - рассказал Айтуган Кузербаев.

Отметим, продовольственная ярмарка в Сарыаркинском районе проводится в выходные дни. Продукты здесь можно приобрести по сниженным ценам. Немаловажно, что на ярмарке торговцам района Сарыарка, относящимся к социально уязвимым категориям, торговые места предоставляются бесплатно.

Кроме того, в ближайшее время планируется открытие продовольственной ярмарки в жилом массиве Агрогородок района Сарыарка.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Агитаторы прививок придут домой к карагандинцам
Новый амфитеатр появился в Кокшетау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
Двух грабителей задержали в Нур-Султане
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
3 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Фильм о погибшем полицейском сняли в Акмолинской области
Новый амфитеатр появился в Кокшетау
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив