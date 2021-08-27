Продуктовые корзины раздали малообеспеченным семьям столичного района «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканского марафона «30 добрых дел» в преддверии Дня Конституции РК организатор ярмарки, проводимой по ул.Ш.Косшыгулулы в районе «Сарыарка», раздал малообеспеченным семьям и пенсионерам продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Организатор ярмарки по улице Ш. Косышыгулулы - председатель объединения инвалидов «Ернур көмек» Айтуган Кузербаев - раздал продуктовые корзины пенсионерам и малообеспеченным семьям.

«В районе Сарыарка на постоянной основе работает ярмарка с начала лета текущего года. Мы заметили, что в этом месте, где расположена ярмарка, есть малообеспеченные семьи и пенсионеры. В этой связи, в преддверии Дня Конституции РК мы раздали продукты питания 40 семьям. Планируем и в дальнейшем продолжить подобные благотворительные мероприятия», - рассказал Айтуган Кузербаев.

Отметим, продовольственная ярмарка в Сарыаркинском районе проводится в выходные дни. Продукты здесь можно приобрести по сниженным ценам. Немаловажно, что на ярмарке торговцам района Сарыарка, относящимся к социально уязвимым категориям, торговые места предоставляются бесплатно.

Кроме того, в ближайшее время планируется открытие продовольственной ярмарки в жилом массиве Агрогородок района Сарыарка.



