Продуктовая инфляция снижается третью неделю подряд в двух областях РК

Средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) за прошедшую неделю составил -0,1%. Итого с начала месяца: -0,3%. Текущую ценовая ситуация по СЗПТ рассмотрели на совещании в субботу, 27 апреля, под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

— В минус по ценам на продукты ушли 10 регионов, из них Акмолинская и Жамбылская — показывают такой результат уже три недели подряд. Семь областей сдержали рост на нуле, еще в трех зафиксирован рост на 0,1%, — сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

По ее словам, продолжается снижение цен на куриные яйца (1,8%), гречку (1,3%), муку (0,7%), рис (0,6%), подсолнечное масло (0,4%), соль (0,3%), творог и лук (0,1%). При этом наряду с межсезонным повышением цен на капусту и морковь на неделе зафиксирован рост цен на сливочное масло (0,5%). Однако ожидаемое увеличение производства молока в мае должно положительно повлиять на стабилизацию цен не только на масло, но и на другую молочную продукцию.

На совещании также заслушаны результаты мониторинга запасов стабилизационных фондов в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время у СПК имеются запасы основных видов СЗПТ общим объемом 284,9 тысячи тонн. Во всех областях созданы рабочие группы, проведена ревизия остатков запасов овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в подтопленных регионах не наблюдается.

По итогам совещания Серик Жумангарин обозначил необходимость в рамках прохождения пика межсезонья во всех регионах усилить работу по разбронированию прежних запасов и своевременной контрактации свежего урожая.