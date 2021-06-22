Продуктовая безопасность: две новые лаборатории появятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии лабораторной базы в сфере продуктовой безопасности рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большое внимание Министерство уделяет развитию современной лабораторной базы. В течение текущего года в Казахстане получили аккредитацию несколько уникальных лабораторий», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Он напомнил, что на базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина открылась Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности, созданная для устранения взаимных технических барьеров в торговле. Она включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь» и планирует получить аккредитацию в КНР.

«В ближайшие годы университетом к аккредитации готовятся еще две лаборатории. Одна - зоотехнического анализа кормов и молока. Вторая - пищевой безопасности сырья и пищевых продуктов. Ранее данные исследования казахстанские предприниматели проводили за рубежом», - сообщил министр.

«В этом году начала работу и испытательная лаборатория по электромагнитной совместимости, тестирующая на безопасность различные виды техники - Безэховая камера (БЭК). Аналогов БЭК в СНГ нет. Открытие подобных лабораторий в Казахстане позволяет казахстанскому бизнесу сократить временные и финансовые издержки как минимум в 3 раза», - заключил Б. Султанов.



