РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Продуктовая безопасность: две новые лаборатории появятся в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии лабораторной базы в сфере продуктовой безопасности рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большое внимание Министерство уделяет развитию современной лабораторной базы. В течение текущего года в Казахстане получили аккредитацию несколько уникальных лабораторий», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Он напомнил, что на базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина открылась Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности, созданная для устранения взаимных технических барьеров в торговле. Она включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь» и планирует получить аккредитацию в КНР.

    «В ближайшие годы университетом к аккредитации готовятся еще две лаборатории. Одна - зоотехнического анализа кормов и молока. Вторая - пищевой безопасности сырья и пищевых продуктов. Ранее данные исследования казахстанские предприниматели проводили за рубежом», - сообщил министр.

    «В этом году начала работу и испытательная лаборатория по электромагнитной совместимости, тестирующая на безопасность различные виды техники - Безэховая камера (БЭК). Аналогов БЭК в СНГ нет. Открытие подобных лабораторий в Казахстане позволяет казахстанскому бизнесу сократить временные и финансовые издержки как минимум в 3 раза», - заключил Б. Султанов.



    Теги:
    Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!