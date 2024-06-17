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    14:15, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Продукты с истекшим сроком годности и персонал без медкнижек выявила проверка школ в Акмолинской области

    питание в школах
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Общеобразовательные учреждения проверила прокуратура в Есильском районе Акмолинской области. Административные штрафы, наложенные за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школах, составили более 4,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, несоблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т. д.) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и др., — поделились в прокуратуре Акмолинской области.

    По итогам проверки 22 лица были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 425 КоАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

    Сумма штрафов, по информации ведомства, составила 4 млн 596 тыс. 540 тенге. Все выявленные нарушения были устранены.

    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Прокуратура школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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