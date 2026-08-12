Продукты из разных регионов Казахстана привезут на ярмарку в Астане

В Астане 15 и 16 августа пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

— Мероприятие будет проходить 15 и 16 августа с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б. Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, — говорится в сообщении акимата Астаны.

Ранее сообщалось, что производство мяса птицы в Казахстане выросло на 58 процентов за пять лет.