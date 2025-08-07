Продукты и ремесленные изделия из Таджикистана представят на ярмарке в Астане
16-17 августа в Астане пройдет ярмарка продукции сельского хозяйства и изделий народных ремесел Согдийской области Республики Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.
Предприниматели Таджикистана привезут более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства: фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, бахчевые и прочие культуры, которыми славится страна.
Целью мероприятия является развитие и поддержка предпринимателей, а также развитие международных отношений.
— На протяжении веков Таджикская культура впитывала в себя элементы персидской и тюркской традиций. Визитной карточкой Таджикистана является — красочный базар, воплощающий в себе дух Востока.
Мероприятие даст возможность жителям и гостям столицы не только приобрести качественные продукты и мастеровые изделия, но и ощутить неповторимый колорит восточного базара и попробовать вкуснейшие блюда восточной кухни, — отметили в акимате.
Ярмарка будет открыта 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на территории у «Барыс-Арены».