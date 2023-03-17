Продуктами обеспечили отрезанных от автосообщения из-за паводка актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области жители пяти поселков остались отрезанными от автосообщения из-за паводка. Ситуация на контроле местных властей, сельчане обеспечены необходимым запасом продуктов и медикаментов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Противопаводковые работы активно проводятся в Уилском и Кобдинском районах. Из-за подъема уровня в местных реках отрезанными от автосообщения остались 5 сел, которые находятся в Уилском и Кобдинском районах. Подтопления в этих поселках нет.

Сегодня аким Кобдинского района Болат Кулов на моторной лодке посетил село Жарык, доставив гражданам дополнительные запасы продуктов питания, а также провел встречу с населением. Местные исполнительные органы и полицейские дежурят в отрезанных поселках. В случае необходимости срочной медицинской помощи вне населенных пунктов сельчан оперативно доставят в необходимые медучреждения. Такая работа проводится во всех пяти поселках.

«Сегодня осмотрели другие дамбы в поселках. Вечером в Кобде встретились с жителями подтопленных домов, всем им окажут необходимую поддержку. С завтрашнего дня будет работать комиссия по оценке ущерба, причиненного жителям от паводка. Создан чат с пострадавшими жителями. Проведено заседание штаба и подвели итоги работы. Из Актобе сегодня прибыло 12 ассенизаторов, привезли 10 мотопомп. Завтра начнем мотопомпами откачивать воду в затопленных домах. Ассенизаторы уже сегодня начали работу», - рассказал Болат Кулов.

Напомним, из-за паводков в ЗКО и Актюбинской области был подтоплен 51 дом. В крестьянском хозяйстве «Спарта» Саралжынского сельского округа в Актобе три человека оказались на затопленной окраине. Спасатели доставили их на лодке в безопасное место.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов пообещал оказать помощь каждой пострадавшей от паводка семье.

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