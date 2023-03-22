Продукцию в национальном стиле представили жамбылцы на выставке в Шымкенте

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Межрегиональный инвестиционный форум проходит в Шымкенте. Жамбылские товаропроизводители и ремесленники представили разнообразную продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках межрегионального инвестиционного форума организована межрегиональная выставка-ярмарка с участием товаропроизводителей города Шымкента, а также Жамбылской и Кызылординской областей.

Жамбылский регион представили 15 товаропроизводителей и ремесленников. Они привезли разнообразную продукцию декоративно-прикладного искусства, выполненную в национальном стиле, текстиль, образцы продовольственной продукции, строительные материалы.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в мероприятии принимают участие заместитель главы региона Канатбек Мадибек, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев,

«Главная цель выставки – познакомить потенциальных покупателей с высококачественной и конкурентоспособной продукцией казахстанских товаропроизводителей, найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные соглашения. Выставка направлена на популяризацию отечественных производителей, является стимулом для развития предприятий, внедрения новых технологий и увеличения ассортиментного ряда импортозамещающей продукции», - пояснили в ведомстве.

Для установления деловых связей на межрегиональный инвестиционный форум приглашены подрядные компании и проектные организации, представители гостиничного и ресторанного бизнеса, торговые и дистрибьюторские компании, представители местных исполнительных органов.

В целом на выставке в Шымкенте свою продукцию представят более 100 предприятий текстильной, фармацевтической, машиностроительной, мебельной, химической, пищевой промышленности, сельского хозяйства и строительной индустрии Казахстана.