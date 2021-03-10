Продукцию на 560,5 млрд тенге выпустили карагандинские предприятия

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за два месяца произведено промышленной продукции на 560,5 млрд тенге. Ожидается рост инвестиций почти на 14% с объёмом 85,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прогнозируемые итоги социально-экономического развития области за январь и февраль обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Индекс физического объёма промышленной продукции прогнозируется в коридоре 99-100% с объёмом 560,5 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности ожидается рост производства продукции на 2-3%. Инвестиции в основной капитал области прогнозируются в объёме 85,5 млрд тенге с ростом на 13,9%. В строительстве ожидается увеличение на 3%, или в денежном выражении - 18,8 млрд тенге», - сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По предварительным данным, введено 93,3 тыс. кв. м жилья, с ростом на 14,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. В регионе увеличилось производство мяса и молока.

«В целом динамика двух месяцев неплохая. Выросли инвестиции. Хорошие показатели в обрабатывающей промышленности. Строительство в положительном коридоре. Эти темпы надо сохранять и выполнить утверждённые индикаторы по всем отраслям экономики», - отметил аким области Женис Касымбек.