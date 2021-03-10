РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 09 Март 2021 | GMT +6

    Продукцию на 560,5 млрд тенге выпустили карагандинские предприятия

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за два месяца произведено промышленной продукции на 560,5 млрд тенге. Ожидается рост инвестиций почти на 14% с объёмом 85,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прогнозируемые итоги социально-экономического развития области за январь и февраль обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «Индекс физического объёма промышленной продукции прогнозируется в коридоре 99-100% с объёмом 560,5 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности ожидается рост производства продукции на 2-3%. Инвестиции в основной капитал области прогнозируются в объёме 85,5 млрд тенге с ростом на 13,9%. В строительстве ожидается увеличение на 3%, или в денежном выражении - 18,8 млрд тенге», - сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

    По предварительным данным, введено 93,3 тыс. кв. м жилья, с ростом на 14,9% к аналогичному периоду прошлого года.

    Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. В регионе увеличилось производство мяса и молока.

    «В целом динамика двух месяцев неплохая. Выросли инвестиции. Хорошие показатели в обрабатывающей промышленности. Строительство в положительном коридоре. Эти темпы надо сохранять и выполнить утверждённые индикаторы по всем отраслям экономики», - отметил аким области Женис Касымбек.


    Теги:
    Карагандинская область Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!