Продукцию на 1,1 трлн тенге произвела Карагандинская область с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области произведено продукции на 1,1 трлн тенге. Об этом сообщил аким региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, рост отмечается в таких отраслях, как фармацевтика, машиностроение, легкая промышленность, производство бумаги и бумажной продукции, продуктов питания.

Только за прошедшие сутки, как отметил глава региона, на шахтах в Карагандинской области добыто 17 тысяч тонн угля, выплавлено более 8,5 тысяч стали, плоского проката – 7 тысяч тонн.

«Крупными и средними промышленными предприятиями уже изготовлено продукции на 9 млрд тенге. Из оптовых и логистических центров Караганды отгружено более 80 железнодорожных составов и автомашин с товарами по разным направлениям. Наши предприниматели каждый день своим трудом вносят 7 млрд тенге в экономику области. Эти результаты говорят о том, что наша область является важным индустриальным, предпринимательским и логистическим центром страны», – сказал Ермаганбет Булекпаев на пресс-конференции в СЦК.

Ранее сообщалось, что на сегодня каждый второй экономически активный житель Карагандинской области работает в сфере малого и среднего бизнеса.