Продукция таджикских сельхозтоваропроизводителей будет поставляться на акмолинские рынки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые в истории товарооборота с Таджикистаном в Акмолинскую область прибыла 20-тонная фура с продукцией, которая будет поставляться на внутренние рынки для стабилизации цен. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не так давно в Кокшетау прошла встреча акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с директором Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан, председателем Консультативного совета СНГ Ахмадзодой Нурмахмад Ато, которая была направлена на увеличение взаимного товарооборота. Была достигнута договоренность, что Акмолинская область и Таджикистан будут взаимно поставлять сельхозпродукцию для стабилизации цен.

В скором времени регион вновь посетила делегация из Таджикистана, которая проехала по районам области и городу Кокшетау, ознакомившись с работой сельхозпредприятий.

Сегодня же в Акмолинскую область из Таджикистана прибыли первая фура, а также рабочая группа во главе с заместителем председателя Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан Джамолзодой Абдрахмон. На встрече присутствовали представители посольства республики Таджикистан в Казахстане, торговый представитель Ашурзода Олимджон и третий секретарь посольства Абдувосид Саидов. С акмолинской стороны прибывших встречали представители местных исполнительных органов, депутаты акмолинского областного маслихата и предприниматели Умар Шоназаров и Галымжан Копишев.

«Впервые в истории нашего товарооборота с Таджикистаном к нам прибыла первая 20-тонная фура, в которой более 20 наименований продукции, с целью стабилизации цен на внутреннем рынке региона. Цены на привезенные овощи и фрукты на 20 % ниже оптовых. Продукция будет поставляться на рынки области. Теперь такие фуры будут приходить к нам постоянно», - поделился У. Шоназаров.

По словам предпринимателя, привезенная сегодня продукция станет показателем качества и ее ассортимента.

«Сегодня мы собрали всех оптовиков на ярмарку. Все заинтересовались таджикской продукций, ведь ее отличает лучшее качество, вкус и цена. Теперь такую работу будем проводить на постоянной основе», - добавил У. Шоназаров.

Таджикских коллег заинтересовала акмолинская мясная и молочная продукция, масло, зерно и мука. Эти позиции будут отправляться в таджикский государственный материальный резерв от акмолинского региона. Это улучшит сельхозкооперацию между регионами.

Оператором по поставкам из Таджикистана на внутренний рынок Казахстана выступит руководитель овощной базы «Рябина» Сергей Куприянов. Поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки Таджикистана будет предприниматель и депутат областного маслихата Галымжан Копишев.

Кстати, на сегодняшний день рассматривается также вопрос о совместном строительстве торгового дома «Таджикистан-Казахстан», куда будет поставляться сельхозпродукция для розничной реализации населению региона по себестоимости.