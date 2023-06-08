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Продукция «Мистер сидр» на территорию Казахстана не ввозилась - КГД

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 12:44
Продукция «Мистер сидр» на территорию Казахстана не ввозилась - КГД Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области / ТАСС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, слабоалкогольная продукция «Мистер сидр» производства ООО «АНДИ» (Российская Федерация) на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля даны поручения информировать импортеров и реализаторов алкогольной продукции о необходимости истребовать от поставщиков документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность продукции.

По информации, распространяемой в СМИ, в напитке выявлено высокое содержание примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, продукция находилась в нелегальном обороте.

По сообщению ТАСС, в регионах России зафиксирвоано массовое отравление сидром. Более 30 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.


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