Продовольственные склады проверили мониторинговые группы и журналисты в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы совместно с журналистами провели пресс-тур по складам города, в ходе которого ознакомились с ценами на продукты питания и, в первую очередь, сахар и муку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным отдела торговли и мониторинга цен управления предпринимательства региона, рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 3 %

По словам руководителя отдела торговли управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Али Сарсенова, 85% продовольственных товаров в область завозится из других регионов и зарубежных стран. Он рассказал о текущей ситуации на рынке по сахару.

«В последние дни в социальных сетях распространяется информация о дефиците и подорожании сахара. По этой причине 14 марта т.г. с привлечением СМИ нами был организован пресс-тур по осмотру складов регионального стабилизационного фонда, ТОО «Анвар« и «Дина«, а также крупных торговых сетей в г.Актау на наличие сахара. В настоящее время в стабфонде хранится 421 тонна сахара, в пути находятся 340 тонн (прибытие ожидается в течение 10 дней).

Средняя цена по области за 1 кг. сахара составляет 295 тенге. Со всеми предпринимателями, занимающимися реализацией социально значимых продовольственных товаров, ведутся разъяснительные работы по недопущению спекулятивных действий на рынке продовольственных товаров. Вместе с тем, 11 марта т.г. комиссией по реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ принято решение об осуществлении интервенции сахара в объеме 136 тонн торговым сетям (265 тенге за 1 кг.)», - пояснил специалист.

Кроме того, в настоящее время ТОО «Саукымбек» заключил договор с АО «Продкорпорация» на поставку порядка 24​ 000 тонн зерна для производства муки и отрубей. По данным статистики, средняя цена на муку 1 сорта в регионе составляет 257 тенге за 1 кг.

Между акиматом области и ТОО «Саукымбек» был заключен меморандум о сдерживании цен на муку 1 сорта в размере 135 тенге марки «Мунайлы» и 150 тенге марки «Каспий».​ ​

«Для жителей области еженедельно организуются ярмарки сельхозтоваропроизводителей и оптовых поставщиков. С начала года проведено 70 таких ярмарок. Подписаны 436 меморандумов с крупными и мелкими торговыми организациями по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Владельцам 1589 продуктовых магазинов «у дома» вручены уведомительные письма о недопущении свыше 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары согласно Закону РК «О регулировании торговой деятельности».

В целях повышения ценовой доступности реализуется проект «Народный контроль». По региону создано 53 мониторинговые группы, в которых задействовано более 400 активных членов группы.​ ​ ​Мониторинговые группы проводят мониторинг дважды в неделю. 60% групп состоят из депутатов и общественных активистов разного уровня, а также сельских акимов и других государственных служащих», - сказал Али Сарсенов.

Он добавил, что дефицита сахара нет. Сахар реализуется во всех торговых точках города.