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Продовольственные склады будем заполнять ежедневно – Алтай Кульгинов

17 Марта 2020 18:55
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Продовольственные склады будем заполнять ежедневно – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как в городе обеспечена продовольственная безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент на складах торговых сетей города есть порядка 50 тысяч тонн социально-значимых продовольственных товаров. Месячная норма составляет 38 тысяч тонн, то есть, достаточное количество продовольственных продуктов. Эти склады мы будем заполнять ежедневно», - сообщил аким на брифинге в СЦК.

Он заявил, что для стабилизации цен на основную продукцию приняты меры по выделению через СПК дополнительных средств поддержки для бизнесменов, оптовиков, которые поставляют социально-значимые продукты.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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