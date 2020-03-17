Продовольственные склады будем заполнять ежедневно – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как в городе обеспечена продовольственная безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент на складах торговых сетей города есть порядка 50 тысяч тонн социально-значимых продовольственных товаров. Месячная норма составляет 38 тысяч тонн, то есть, достаточное количество продовольственных продуктов. Эти склады мы будем заполнять ежедневно», - сообщил аким на брифинге в СЦК.

Он заявил, что для стабилизации цен на основную продукцию приняты меры по выделению через СПК дополнительных средств поддержки для бизнесменов, оптовиков, которые поставляют социально-значимые продукты.