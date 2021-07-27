Продовольственная корзина в Павлодарской области - одна из самых дешевых в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Павлодарская область входит в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на 5 социально значимых продуктов питания. Об этом сообщила руководитель отдела торговли и ценообразования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Мадина Ентыкбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области принимается ряд мер по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. В стабилизационном фонде области заложены такие продукты, как рис, мука, хлеб из пшеничной муки первого сорта, соль. В зимне-весенний период реализуется картофель, морковь. Мы также используем «оборотную схему» – льготные займы для субъектов предпринимательства. На сегодняшний день такой займ получили несколько субъектов предпринимательства. В частности, сеть магазинов «Финмарт» получила займ на сумму 50 миллионов тенге, ТОО «Кызылжар-кус» получило займ на сумму 80 миллионов тенге, и поставляет мясо птицы, розничная цена не превышает 890 тенге за килограмм. В настоящее время индекс цен на социально значимые продукты питания составляет 110,3%. Это соответствует среднереспубликанскому показателю. При этом, по 13 позициям продовольственных товаров этот показатель у нас ниже республиканского. А по 5 продтоварам мы входим в топ-5 регионов с самыми низкими ценами. Это такие товары, как мука, гречневая крупа, мясо говядина, молоко и подсолнечное масло», – сказала М.Ентыкбаева.

По ее словам, стоимость продовольственной корзины по области составляет 10 302 тенге, по этому показателю область занимает пятое место в Казахстане. В рамках меморандумов с 8 молочными заводами в социальные магазины поставляется молоко и кефир по ценам ниже рыночных. Заключены также меморандумы с предприятиями, реализующими социально значимые продукты питания о торговой надбавке в пределах 10%. До включения области в «красную зону» по КВИ было проведено 12 продовольственных ярмарок. Планируется заключение трехсторонних меморандумов, между управлением сельского хозяйства, управлением предпринимательства и акиматом Павлодара с крупными сельхозтоваропроизводителями о прямых поставках в торговую сеть картофеля и овощей нового урожая.

Что касается обеспечения продовольственной безопасности, то, по данным управления сельского хозяйства Павлодарской области, основными продуктами питания местного производства регион обеспечен, за исключением традиционно завозимых (сахар, рис).

Обеспеченность области по мясу составляет 114 %, в том числе мяса говядины – 174,7%; свинины – 259%; по молоку – 198,6%; яйцу – 127,4 %; муке пшеничной – 161,5%; макаронным изделиям – 486,4%; круп – 135,7%, в том числе крупа гречневая – 290,3%; хлеб пшеничный – 124,3%; картофелю – в семь раз; овощам – в 4,5 раза, в том числе морковь – 11 раз; в масле растительном – 47,2%. При этом, производство масличных культур ежегодно составляет более 110-120 тыс. тонн, что перекрывает потребность региона в сырье для производства растительного масла в 4,5 раза. Ввиду отсутствия мощностей для рафинирования растительного масла, нерафинированное подсолнечное масло отправляется на соответствующие предприятия в другие области и завозится в Павлодарскую область в рафинированном виде.