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    10:53, 12 Май 2021 | GMT +6

    Продовольственная инфляция замедлилась в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 7%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне предыдущего месяца - 7% при замедлении продовольственной инфляции и ускорении непродовольственной и сервисной компонентов. Продовольственная инфляция замедлилась с 10,7% до 9,8% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию», - сообщил Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

    Он отметил, что на фоне возобновления деловой активности, восстановления доходов населения и роста импорта непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4%.

    «Месячный рост цен на непродовольственные товары демонстрирует максимальное значение с октября 2017 года. Ускорились темпы роста цен на одежду и обувь до 5,5% в годовом выражении. Также наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6% на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов», - пояснил Ерболат Досаев.

    Также по данным Нацбанка, инфляция платных услуг ускорилась с 3,7% до 4,1% ввиду ухода из расчета низкой базы прошлого года в категории регулируемых коммунальных услуг, а также удорожания отдельных рыночных услуг.

    27 апреля Национальный банк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9 % годовых с коридором +/-1,0 п.п. на фоне сохранения действия проинфляционных факторов, связанных с ростом внешних цен на продовольственные товары, ускорением инфляции в странах – торговых партнерах.



    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Экономика
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