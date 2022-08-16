Продовольственная инфляция ускорилась до 19,7% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились, хотя все еще оставались на высоком уровне. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились до 1,1% с 1,6% месяцем ранее, хотя все еще оставались на высоком уровне. В среднем в июле за последние 5 лет месячная инфляция составляла 0,3%», - сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, замедление роста цен произошло под влиянием сезонного удешевления плодовоовощной продукции. Зампредседателя Нацбанка пояснил, что более существенному замедлению роста потребительских цен препятствуют сохраняемый спрос в экономике на фоне реализуемой стимулирующей фискальной политики, давление во внешнем и внутреннем секторах экономики в условиях продолжающейся геополитической напряженности и сопутствующих дисбалансов на рынках.

По сведениям Нацбанка, годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. При этом более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. Так, продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%, непродовольственная – с 13,2% до 14,2%.

«Инфляция платных услуг, несмотря на относительно высокий показатель месячного роста, осталась неизменной на уровне 9,2% ввиду эффекта высокой базы 2021 года. Таким образом, инфляционное давление в экономике сохраняется на высоком уровне», - проинформировал А. Баймагамбетов.

Он напомнил, что с учетом ускорения инфляции и инфляционных ожиданий, их устойчивости, фискального стимулирования спроса и внешнего проинфляционного фона 25 июля текущего года Нацбанк повысил базовую ставку с 14% до 14,5%. Это будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение ближайшего года.