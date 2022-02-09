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Продолжится ли рост нефтяных котировок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наиболее вероятностный сценарий предполагает, что в условиях ограниченного предложения и запасов сырой нефти котировки «черного золота» продолжат рост. Об этом сообщила заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».
Goldman Sachs повысил 12-месячный прогноз цены на нефть до 105 долларов за баррель, а экономисты JPMorgan, проанализировав 4 последних цикла повышений ставок регулятором США c 1990 года, отмечают положительную динамику цен на сырье в каждом из периодов ужесточения.
Сдерживающим фактором для рынка нефти является фактор увеличения предложения как в рамках общей политики ОПЕК+, так и отдельно со стороны Ирана. В случае успешных переговоров между Ираном и США и снятия санкций с Ирана на рынок нефти может вернуться около 1 млн баррелей в сутки.
Тенге продолжит следовать за фундаментальными изменениями на внешних рынках, однако внутренние факторы оказывают и будут оказывать влияние на формирование курса национальной валюты. Наряду с динамикой импорта и состоянием платежного баланса ожидания по курсу тенге также являются важным фактором. Ожидания по ослаблению тенге со стороны населения в большей степени реализовались в ноябре и декабре прошлого года, когда мы наблюдали большой объем спроса на наличную иностранную валюту. Реализация среднесрочных мер со стороны Правительства и Национального Банка по уменьшению импортозависимости и снижению инфляции будет оказывать поддержку тенге.
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