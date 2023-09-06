Продолжительные ливни вызвали наводнение в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Сильные дожди охватили сразу несколько провинций Турции, в результате которых произошли наводнения. На сегодняшний день сообщается о четырех погибших, десятках пострадавших и нескольких пропавших без вести, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Обильные дожди охватили два десятка провинций Турции. В городах, в том числе в Анкаре и Стамбуле, объявлены предупреждения об опасности.

В провинциях Невшехир, Аксарай и Кайсери в результате наводнения погибли три человека, в числе которых был трехмесячный ребенок. 13 граждан, застрявших в транспортных средствах на закрытых для движения дорогах, были спасены и доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

Кроме того, в городах Аксарай, Кыркларели и Игнеада, расположенных на побережье Черного моря, 5 человек пропали без вести, двое граждан из числа местных жителей были спасены.

Согласно заявлению руководства AFAD (МЧС ТР), в данное время производится вызволение людей и поиск пропавших без вести граждан.

«Настоятельно напоминаем нашим гражданам быть осторожными и внимательными, а также прислушиваться к предупреждениям компетентных органов,»- заявили в ведомстве.

На сегодняшний день наводнение продолжает распространяться. В регионе, по оценкам экспертов, сильные ливни будут продолжаться с перерывами, но несколько дней.

В целом, в результате наводнений были затоплены жилые дома, повреждены сельскохозяйственные поля, транспортные средства, а также разрушены дороги.



