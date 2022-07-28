28 Июля 2022 13:13

Продолжительные дожди стали причиной подтопления улиц Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с выпадением осадков в Актау с 23:00 вечера до 06:00 утра работники ТОО «Қала жолдары» были переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском акимате сообщили о том, что с городских улиц откачали 19 398 кубометров воды.

В этих работах задействовано 15 рабочих, 5 мотопомп, 1 автомобиль бойлер, 1 автомобиль Газель.

Ночью с городских улиц откачено 7223 кубометров воды.

Работы по откачке воды продолжаются:

-17 микрорайон «Халық арена»;

-16 микрорайон жилой комплекс «Инара» ;

- 14 микрорайон «Акимат Мангистауской обламти»;

- автомобильная дорога 18, ТД «Аккала мол»;

- 46 дом 14 мкр;

- автомобильная дорога 1, 3 микрорайон «Энергетический колледж»;

- автомобильная дорога 1, д. 12 мкр 59;

- автомобильная дорога 3, 1 и 2 микрорайоны

- автомобильная дорога 1, микрорайон 8, ТД «Рахат»;

- автомобильная дорога 7, 4 микрорайон гостиница «Каспиан Ривьера»;

- автомобильная дорога 12, 22 микрорайон, ТД «Ер Косай»;

- автомобильная дорога 27, 31 микрорайон рынок «Магаш»;

- автомобильная дорога 3, 7 мкр., дом 12.

Известно, что в 13 микрорайоне был зафиксирован факт падения дерева на автомобиль. Сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям место падения дерева было оперативно расчищено.

Фото: instagram.com/aktau_akimat