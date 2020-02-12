Продолжительность жизни актюбинцев выросла до 73,4 лет

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Продолжительность жизни актюбинцев выросла с 72 до 73,4 лет. Об этом в ходе отчета перед населением рассказал аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года в регионе было построено более 30 медицинских учреждений общей стоимостью более 11 млрд тенге. В их числе станция скорой медицинской помощи, офтальмологическая клиника «Дару жарыгы», 22 объекта здравоохранения в сельской местности. Работает региональный медицинский кластер. Все это привело к улучшению основных демографических показателей области. За последние три года в регионе повысилась ожидаемая продолжительность жизни населения с 72 до 73,4 лет. Рождаемость выросла на 4,9 процента, снизилась общая смертность на 5,7 процента», - сказал аким области.

В этом году в Актобе планируется открыть центр материнства и детства путем объединения областного перинатального центра и детской областной больницы, где будет организовано наблюдение до родов - женская консультация с лабораторией и ЭКО-центром, родильный и неонатальный блок, отделение для послеродового наблюдения.

Кроме того, в целях уменьшения дефицита кадров на селе из средств местного бюджета выделено 75 млн тенге на приобретение жилья 50 врачам.